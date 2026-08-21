Командир группы спецназа Нацгвардии оказался агентом российской разведки
СБУ задержала в Одесской области кадрового офицера спецподразделения Нацгвардии, который длительное время сливал РФ тайные данные о боевой работе своих собратьев и готовил теракт по заказу Кремля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Кто оказался агентом РФ
Задержанным оказался офицер, командир группы специального назначения Национальной гвардии Украины. Военная контрразведка и следователи СБУ задержали его по месту жительства в Одессе.
Как офицер сливал данные РФ
По материалам дела, командир передавал рашистам служебную информацию о боевой работе своего подразделения - как на передовой, так и в тылу врага.
С этой целью он предоставил российским спецслужбам личные данные для входа в собственную учетную запись ведомственной интернет-платформы. Так рашисты получили доступ к закрытой информационной системе Нацгвардии.
Через этот доступ РФ рассчитывала получить:
- секретную информацию о планировании, подготовке и проведении боевых операций;
- алгоритмы управления личным составом спецподразделения.
Каждый шаг агента фиксировала Служба безопасности Украины еще на начальном этапе разведывательной деятельности.
Поджог авто и подготовка теракта
Следствие установило, что по заказу РФ фигурант поджег военный автомобиль в портовом городе. Момент возгорания он запечатлел на телефонную камеру.
По оперативным данным, в дальнейшем офицер должен был изготовить самодельное взрывное устройство и передать его "курьеру" для совершения теракта на юге Украины.
Во время обысков у задержанного изъяли смартфон, ноутбук и другие носители информации с доказательствами сотрудничества с военной разведкой РФ.
Фото: задержание предателя (t.me/SBUkr)
Что угрожает задержанному
Следователи СБУ сообщили агенту о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенное в условиях военного положения.
Человек находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Напомним, 14 августа в Варшаве задержан наемный убийца из Донбасса, который по заданию ФСБ готовил покушение на украинского блогера и рэпера Киевстонера.
Российская сторона обвиняла артиста в якобы причастности к подготовке ударов по Москве, сам он эти обвинения отвергает.
Тем временем 20 августа польское Агентство внутренней безопасности задержало в Варшаве украинца, по заказу РФ подложившее самодельное взрывное устройство под автомобиль представителя украинской оборонной промышленности в Ирпене.
Из-за неисправности механизма взрыва не произошло, а злоумышленник пытался скрыться от правосудия в Польше.