Командир группы спецназа Нацгвардии оказался агентом российской разведки

СБУ задержала в Одесской области кадрового офицера спецподразделения Нацгвардии, который длительное время сливал РФ тайные данные о боевой работе своих собратьев и готовил теракт по заказу Кремля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины .

Кто оказался агентом РФ

Задержанным оказался офицер, командир группы специального назначения Национальной гвардии Украины. Военная контрразведка и следователи СБУ задержали его по месту жительства в Одессе.

Как офицер сливал данные РФ

По материалам дела, командир передавал рашистам служебную информацию о боевой работе своего подразделения - как на передовой, так и в тылу врага.

С этой целью он предоставил российским спецслужбам личные данные для входа в собственную учетную запись ведомственной интернет-платформы. Так рашисты получили доступ к закрытой информационной системе Нацгвардии.

Через этот доступ РФ рассчитывала получить:

секретную информацию о планировании, подготовке и проведении боевых операций;

алгоритмы управления личным составом спецподразделения.

Каждый шаг агента фиксировала Служба безопасности Украины еще на начальном этапе разведывательной деятельности.

Поджог авто и подготовка теракта

Следствие установило, что по заказу РФ фигурант поджег военный автомобиль в портовом городе. Момент возгорания он запечатлел на телефонную камеру.

По оперативным данным, в дальнейшем офицер должен был изготовить самодельное взрывное устройство и передать его "курьеру" для совершения теракта на юге Украины.

Во время обысков у задержанного изъяли смартфон, ноутбук и другие носители информации с доказательствами сотрудничества с военной разведкой РФ.

Фото: задержание предателя (t.me/SBUkr)

Что угрожает задержанному

Следователи СБУ сообщили агенту о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенное в условиях военного положения.

Человек находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, 14 августа в Варшаве задержан наемный убийца из Донбасса, который по заданию ФСБ готовил покушение на украинского блогера и рэпера Киевстонера.

Российская сторона обвиняла артиста в якобы причастности к подготовке ударов по Москве, сам он эти обвинения отвергает.