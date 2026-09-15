На Прикарпатті та в Чернігові готували теракти: серед фігурантів - ексчиновник ДСНС

В СБУ не називають імен затриманих, але, за даними джерел РБК-Україна у правоохоронних органах, йдеться про Олега Авер’янова, який 2015-2016 роках був заступником голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій, а також Дмитра Нікітіна, який очолює Чернігівську обласну організацію партії ВО "Батьківщина".

Що готували змовники

Служба безпеки України провела багатоетапну спецоперацію і запобігла серії резонансних терактів та замовному нападу, в рамках якого готувався замах на життя громадського активіста.

Провину Нікітіна уже встановили. Він переховується за кордоном і звідти організовував та фінансував підпали й теракти на заході та півночі країни.

План з підривом крана у Чернігові

За даними слідства, зловмисники планували підірвати будівельний кран біля одного з житлових комплексів Чернігова.

Розрахунок організаторів був жорстоким:

вибух мав звалити кран на багатоповерховий будинок;

уламки мали накрити цивільні автомобілі поруч;

усе це мало спричинити численні жертви серед мешканців.

Щоб втілити задум, фігуранти шукали виконавців через особисті зв’язки у кримінальному середовищі. Цим займався ще один лідер угруповання, який прикривався посадою керівника регіонального осередку громадської організації.

СБУ діяла на випередження

Кожен крок зловмисників фіксували співробітники Служби безпеки ще на ранньому етапі підготовки.

Контррозвідники провели оперативну комбінацію і ввели у злочинну групу підконтрольних людей. Завдяки цьому вдалося імітувати вибух крана й не допустити реальної трагедії.

Так само на випередження зірвали ще один теракт - підрив територіального центру комплектування на Прикарпатті.

Виконавці за інструкціями організаторів виготовили саморобну бомбу з пластиду й електродетонаторів. Пристрій планували закинути у вікно адмінбудівлі.

За сприяння керівництва ТЦК та СП Івано-Франківської області співробітники СБУ теж імітували вибух і не допустили жертв.

Помста суддям і напад на активіста

Після цього ексчиновник ДСНС пішов далі. Він замовив підрив приватних будинків голови та ще двох суддів Чернігівського апеляційного суду.

У 2024 році саме ці судді засудили фігуранта до семи років ув’язнення за викрадення автомобіля.

Крім того, колишній посадовець організував напад на місцевого активіста - блогера з Чернігівщини. Виконавцю доручили прострелити активісту кінцівки з вогнепальної зброї та облити його сірчаною кислотою.

Обидва злочини - і підпали, і замах - контролювали до самого фіналу і не дали їм статися насправді.

Підозри

Організаторам повідомили про підозру одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України:

закінчений замах на вчинення терористичного акту;

закінчений замах на умисне тяжке тілесне ушкодження;

готування до знищення або пошкодження майна судді шляхом підпалу чи вибуху;

привласнення або розтрата майна в особливо великих розмірах.

Очільнику Чернігівського осередку політсили та його спільнику, які перебувають за кордоном, підозру повідомили заочно. Обох фігурантів планують оголосити у міжнародний розшук.

Нагадаємо, 31 серпня в Рівному стався вибух у дворі райвідділу поліції під час роботи вибухотехніків.