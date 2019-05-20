ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Захід України завтра накриють грозові дощі

Новини » Суспільство    20.05.2019 - 16:05
Захід України завтра накриють грозові дощі
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Майже у всіх областях 21 травня очікуються опади

Погода в Україні завтра, 21 травня, буде хмарна, місцями очікуються дощі та шквали, температура до +26 градусів. Про це повідомляє "Укргідрометцентр"

За даними синоптиків, у західних та Житомирській областях хмарно з проясненнями, очікуються грозові дощі, місцями шквали 15-20 м / с. На Закарпатті і Прикарпатті значні дощі. Також опади очікуються в Карпатах. Температура вночі до 13, вдень до 21.

На решті території мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. У східних і майже всіх південних областях без опадів. Температура вночі до +16, на сході країни місцями до +10, вдень до +26. Вітер південно-східний, 7-12 м / с.

Захід України завтра накриють грозові дощі

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко повідомила, що в Україні завтра очікується циклон Axel з атмосферними фронтами, які принесуть дощі, грози і похолодання. Зокрема, дощі з грозами найбільш вірогідні на заході України, а також у Вінницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Одеській областях. Опади прогнозуються також місцями в Криму.

Додамо, погода в Україні у понеділок, 20 травня, буде теплою і малохмарною, проте в західних областях країни очікуються грозові дощі, температура повітря вдень сягатиме +27

В Україну йдуть грози і похолодання Сьогодні на заході України очікуються грозові дощі
Новини України Гідрометцентр
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся