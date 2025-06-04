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Скрывают потери. РФ подменяет уничтоженные самолеты на аэродромах, - источники

Иллюстративное фото: россияне пытаются скрыть потери своих бомбардировщиков (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия пытается скрыть свои потери в результате атаки украинских дронов на стратегическую авиацию. На аэродромах вместо уничтоженных самолетов ставят целые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в СБУ.

Как отметили собеседники издания, после украинской операции "Паутина" враг разными методами пытается приуменьшить собственные потери. 

В частности, вместо сожженных самолетов на аэродромы перебрасывают целые, чтобы на спутниковых снимков не было видно пораженных бортов. 

При этом такие махинации России фиксируют и OSINT-аналитики. В частности, на одном из аэродромов на снимках за 2 июня видно обгорелый самолет Ту-95, а уже на снимках за 4 июня на его месте стоит целый Ту-95. 

"Они поставили его именно в таком положении, как раньше стоял пораженный самолет. Но на снимке виден обгоревший аэродром под ним", - обратили внимание OSINT-аналитики. 

Атака на аэродромы

Напомним, Служба безопасности Украины в воскресенье, 1 июня, атаковала несколько российских аэродромов, где базировалась стратегическая авиация врага.

В результате такой атаки был поражен 41 российский самолет. По словам президента Украины Владимира Зеленского, половину из них уже никогда не восстановят.

Детальнее об операции СБУ под названием "Паутина" - в материале РБК-Украина.

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