Скрывают потери. РФ подменяет уничтоженные самолеты на аэродромах, - источники

Россия пытается скрыть свои потери в результате атаки украинских дронов на стратегическую авиацию. На аэродромах вместо уничтоженных самолетов ставят целые.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в СБУ.
Как отметили собеседники издания, после украинской операции "Паутина" враг разными методами пытается приуменьшить собственные потери.
При этом такие махинации России фиксируют и OSINT-аналитики. В частности, на одном из аэродромов на снимках за 2 июня видно обгорелый самолет Ту-95, а уже на снимках за 4 июня на его месте стоит целый Ту-95.
"Они поставили его именно в таком положении, как раньше стоял пораженный самолет. Но на снимке виден обгоревший аэродром под ним", - обратили внимание OSINT-аналитики.
Напомним, Служба безопасности Украины в воскресенье, 1 июня, атаковала несколько российских аэродромов, где базировалась стратегическая авиация врага.
В результате такой атаки был поражен 41 российский самолет. По словам президента Украины Владимира Зеленского, половину из них уже никогда не восстановят.
Детальнее об операции СБУ под названием "Паутина" - в материале РБК-Украина.
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