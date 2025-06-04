Приховують втрати. РФ підміняє знищені літаки на аеродромах, - джерела

Росія намагається приховати свої втрати внаслідок атаки українських дронів на стратегічну авіацію. На аеродромах замість знищених літаків ставлять цілі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в СБУ.
Як зазначили співрозмовники видання, після української операції "Павутина" ворог різними методами намагається применшити власні втрати.
При цьому такі махінації Росії фіксують і OSINT-аналітики. Зокрема, на одному з аеродромів на знімках за 2 червня видно обгорілий літак Ту-95, а вже на знімках за 4 червня на його місці стоїть цілий Ту-95.
"Вони поставили його саме в такому положенні, як раніше стояв уражений літак. Але на знімку видно обгорілий аеродром під ним", - звернули увагу OSINT-аналітики.
Нагадаємо, Служба безпеки України в неділю, 1 червня, атакувала кілька російських аеродромів, де базувалася стратегічна авіація ворога.
У результаті такої атаки було уражено 41 російський літак. За словами президента України Володимира Зеленського, половину з них уже ніколи не відновлять.
Детальніше про операцію СБУ під назвою "Павутина" - в матеріалі РБК-Україна.
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