Приховують втрати. РФ підміняє знищені літаки на аеродромах, - джерела

Росія намагається приховати свої втрати внаслідок атаки українських дронів на стратегічну авіацію. На аеродромах замість знищених літаків ставлять цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в СБУ.

Як зазначили співрозмовники видання, після української операції "Павутина" ворог різними методами намагається применшити власні втрати.



Зокрема, замість спалених літаків на аеродроми перекидають цілі, щоб на супутникових знімках не було видно уражених бортів.

При цьому такі махінації Росії фіксують і OSINT-аналітики. Зокрема, на одному з аеродромів на знімках за 2 червня видно обгорілий літак Ту-95, а вже на знімках за 4 червня на його місці стоїть цілий Ту-95.

"Вони поставили його саме в такому положенні, як раніше стояв уражений літак. Але на знімку видно обгорілий аеродром під ним", - звернули увагу OSINT-аналітики.