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Скрывал оккупацию Крыма и голосовал за "референдум". Экс-депутат приговорен к 12 годам тюрьмы

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Понедельник 09 января 2023 12:12
Скрывал оккупацию Крыма и голосовал за "референдум". Экс-депутат приговорен к 12 годам тюрьмы Иллюстративное фото: экс-депутат Совета Крыма приговорен к 12 годам тюрьмы (ssu.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Суд признал бывшего депутата Верховной Рады Крыма виновным в государственной измене и присудил ему 12 лет лишения свободы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Крыма и Севастополя.

Прокуроры доказали, что в 2014 году бывший депутат совместно с другими депутатами крымского парламента, чтобы скрыть факт оккупации полуострова россиянами и легитимизации действий РФ, проголосовал за принятие ряда незаконных постановлений.

В частности, речь идет о решении о проведении "общекрымского референдума", который якобы должен показать картинку "свободного волеизъявления крымчан", принятие постановления "О декларации о независимости АР Крым и г. Севастополя", которое предусматривало "вхождение Крыма в состав России".

К тому же, вопреки постановлению Верховной Рады, которым прекращены полномочия указанных депутатов, бывшие депутаты также проголосовали за принятие постановления о "Независимости Крыма" и "Правопреемство Республики Крым".

Напомним, СБУ задержала заместителя главы Одесской ОВА, который за 35 тысяч долларов хотел "отмазать" подчиненного от тюрьмы.

Ранее в Черниговской области задержали коллаборанта, работавшего на спецслужбы Беларуси.

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