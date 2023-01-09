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Приховував окупацію Криму та голосував за "референдум". Екс-депутата засудили до 12 років тюрми

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Понеділок 09 січня 2023 12:12
Приховував окупацію Криму та голосував за "референдум". Екс-депутата засудили до 12 років тюрми Ілюстративне фото: екс-депутата Ради Криму засудили до 12 років тюрми (ssu.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Суд визнав колишнього депутата Верховної Ради Криму винним у державній зраді та присудив йому 12 років позбавлення волі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Криму та Севастополя.

Прокурори довели, що у 2014 році колишній депутат спільно з іншими депутатами кримського парламенту, для того, щоб приховати факт окупації півострова росіянами та легітимізації дій РФ, проголосував за прийняття ряду незаконних постанов.

Приховував окупацію Криму та голосував за &quot;референдум&quot;. Екс-депутата засудили до 12 років тюрми

Зокрема, йдеться про рішення щодо проведення "загальнокримського референдуму", який нібито мав показати картинку "вільного волевиявлення кримчан", прийняття постанови "Про декларацію про незалежність АР Крим та м. Севастополя", яка передбачала "входження Криму до складу Росії".

До того ж, всупереч постанови Верховної Ради, якою припинено повноваження вказаних депутатів, колишні депутати також проголосували за прийняття постанови про "Незалежність Криму" та "Правонаступництво Республіки Крим".

Нагадаємо, СБУ затримала заступника голови Одеської ОВА, який за 35 тисяч доларів хотів "відмазати" підлеглого від тюрми.

Раніше у Чернігівській області затримали колаборанта, який працював на спецслужби Білорусі.

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