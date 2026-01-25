Скрыл миллионы в декларации: депутату райсовета на Закарпатье объявили подозрение

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Закарпатскую областную прокуратуру.

Что именно скрыл депутат

По данным следствия, при подаче ежегодной декларации за 2022 год чиновник умышленно не задекларировал имущество и доходы на общую сумму более 8,3 млн гривен.

В частности, он не указал:

автомобиль Ford Mustang, который находился в совместной собственности супругов;

многомиллионный доход;

финансовые операции по покупке и продаже Mercedes-Benz S-Class.

Сомнительное происхождение средств

Следствие установило, что в октябре 2022 года подозреваемый приобрел элитный Mercedes-Benz S-Class за 3,75 млн гривен. В то же время его подтвержденные доходы за более чем 20 лет предпринимательской деятельности составляли менее 227 тысяч гривен.

Уже через несколько дней автомобиль перепродали, а полученные средства использовали на личные нужды. Эти операции и соответствующий доход в декларации также не были отражены.

Квалификация дела

Действия депутата квалифицировали как:

умышленное внесение заведомо недостоверных сведений в декларацию;

легализацию (отмывание) имущества, полученного преступным путем.

Речь идет о ч. 1 ст. 209 и ч. 2 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование по делу продолжается.