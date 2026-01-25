ua en ru
Скрыл миллионы в декларации: депутату райсовета на Закарпатье объявили подозрение

Украина, Воскресенье 25 января 2026 12:43
Скрыл миллионы в декларации: депутату райсовета на Закарпатье объявили подозрение Иллюстративное фото: депутату райсовета на Закарпатье объявили подозрение (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Депутату Береговского районного совета объявили подозрение в представлении недостоверной декларации и легализации доходов, полученных преступным путем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Закарпатскую областную прокуратуру.

Что именно скрыл депутат

По данным следствия, при подаче ежегодной декларации за 2022 год чиновник умышленно не задекларировал имущество и доходы на общую сумму более 8,3 млн гривен.

В частности, он не указал:

  • автомобиль Ford Mustang, который находился в совместной собственности супругов;
  • многомиллионный доход;
  • финансовые операции по покупке и продаже Mercedes-Benz S-Class.
Фото: депутату райсовета на Закарпатье объявили подозрение (facebook.com/zakprokuratura)

Сомнительное происхождение средств

Следствие установило, что в октябре 2022 года подозреваемый приобрел элитный Mercedes-Benz S-Class за 3,75 млн гривен. В то же время его подтвержденные доходы за более чем 20 лет предпринимательской деятельности составляли менее 227 тысяч гривен.

Уже через несколько дней автомобиль перепродали, а полученные средства использовали на личные нужды. Эти операции и соответствующий доход в декларации также не были отражены.

Квалификация дела

Действия депутата квалифицировали как:

  • умышленное внесение заведомо недостоверных сведений в декларацию;
  • легализацию (отмывание) имущества, полученного преступным путем.

Речь идет о ч. 1 ст. 209 и ч. 2 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование по делу продолжается.

Напомним, 13 января НАБУ и САП заявили о разоблачении главы одной из парламентских фракций, который, по данным следствия, предлагал народным депутатам взятки за поддержку отдельных законопроектов во время голосования.

Впоследствии стало известно, что речь идет о лидере партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

Также НАБУ обнародовало аудиозаписи, на которых зафиксировано обсуждение возможных вознаграждений отдельным депутатам за лояльное голосование.

В то же время сама Юлия Тимошенко отвергает все обвинения, называя дело политически мотивированным и связанным с вероятными будущими выборами в Украине.

Закарпатская область Коррупция Офис Генпрокурора Депутати
