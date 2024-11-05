АРМА разыскало активы фигурантов коррупционных схем в МСЭК

Агентство по розыску и менеджменту активов разыскало потайные активы работников медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК), которые были вовлечены в коррупционные схемы. Среди обнаруженного, например, более сотни единиц жилой и нежилой недвижимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АРМА .

Работники МСЭК были вовлечены в коррупционные схемы, которые касались в том же числе подделки медицинской документации для получения статуса инвалида лицами призывного возраста.

АРМА удалось выявить активы пяти фигурантов уголовных производств и их окружения. Среди результатов:

128 единиц жилой и нежилой недвижимости;

140 земельных участков;

30 автомобилей, среди которых и авто премиального класса;

корпоративные права на общую сумму более 20 млн гривен;

миллионы гривен на счетах в банках;

оружие.

"Большое количество из выявленных активов было приобретено фигурантами во время полномасштабной войны России против Украины и оформлено на близких им лиц. И это - только начало. Нацагентство уже предоставило запросы в десяток банковских учреждений для выявления активов фигурантов уголовного производства как в Украине, так и за рубежом", - рассказала глава АРМА Елена Дума

Ликвидация МСЭК

Президент Владимир Зеленский недавно подписал указ о ликвидации МСЭК, который стал началом подготовки к реформе этой системы в Украине.

Этот шаг был обусловлен рядом коррупционных скандалов с участием руководителей МСЭК в разных регионах. В частности, в начале октября стало известно о незаконном обогащении главы Хмельницкой областной МСЭК Татьяны Крупы, у которой вместе с сыном изъяли 6 миллионов долларов.

После этого было возбуждено еще несколько уголовных дел против других должностных лиц МСЭК.

1 ноября Кабинет министров одобрил законопроект, который с 1 января ликвидирует МСЭК.