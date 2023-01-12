Пригожин является потенциальным преемником Путина, - бывший британский разведчик

Как сообщает РБК-Украина , об этом в комментарии Sky News заявил бывший сотрудник британской военной разведки Филип Инграм.

По его словам, назначение начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова на пост руководителя так называемой "специальной военной операции" в Украине было попыткой Путина увеличить роль Минобороны, тем самым уменьшив роль Пригожина, который "занимается своими делами".

Инграм отмечает, что сейчас Пригожин является "темной лошадкой". Его наемники участвуют во всех боевых действиях вокруг Бахмута и Соледара.

"Но у него есть прямая связь с Владимиром Путиным. Строго говоря, он должен работать под военным командованием, но он, похоже, поступает по-своему. Он берет на себя ответственность в самых разных областях. По сообщениям, он также является потенциальным преемником Путина в случае его выдвижения - и он открыто критикует как (министра обороны РФ - ред.) Сергея Шойгу, так и Герасимова", - добавил бывший разведчик.