Федоров об "эвакуации" в Запорожской области: оккупанты могут готовиться к провокациям

Так называемая эвакуация, которую объявили захватчики на временно оккупированной территории Запорожской области, идет слишком быстро. Есть вероятность, что оккупанты могут готовиться к провокациям.

Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Эта "частичная эвакуация", которую они объявили, идет слишком быстро и есть версия, что они могут готовиться для провокаций среди гражданских. Можем это увидеть на примере Токмака, где со вчерашнего дня массово "эвакуируют" людей", - заявил он.

По словам Федорова, в Токмаке автобусы или колоны автобусов отъезжают раз в 20-30 минут.

"Среди этих людей в автобусах только треть гражданских, а остальные - переодетые военные. В основном автобусы едут в Бердянск. Там оставляют гражданских, а военных везут дальше в Мариуполь", - сообщил он.

Мэр Мелитополя рассказал, что в Токмаке сейчас огромные очереди за хлебом, а бензин закончился на большинстве заправок. При этом людей из больниц или выписали, или просто выбросили из медучреждений.

"Также предупредили всех, что как только услышат звуки выстрелов или начнется наступление, то сразу обесточат город и исчезнет водоснабжение. То есть враг собирается прикрываться гражданским населением как "живым щитом" и оказывать провокации", - добавил он.

Напомним, 5 мая гаулейтер оккупированной части Запорожской области объявил частичную "эвакуацию" населения.

Позже в России заявили, что хотят "переселить" около 70 тысяч человек в Запорожской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.