Гауляйтер Запорожской области заявил о частичной эвакуации в регионе
В 18 населенных пунктах на временно оккупированной части территории Запорожской области объявлена частичная эвакуация.
Об этом заявил гауляйтер Евгений Балицкий, пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Интерфакс".
Отмечается, что гражданских якобы вывезут в глубь региона.
"Принято решение убрать прежде детей с родителями, пожилых людей, инвалидов, пациентов лечебных учреждений от огневого воздействия противника и переместить с прифронтовых территорий вглубь области", - отметил Балицкий.
Гауляйтер добавил, что эвакуация коснется населенных пунктов:
- Тимошевка;
- Смирново;
- Тарасовка;
- Орлянское;
- Молочанск;
- Куйбышево;
- Пришиб;
- Токмак;
- Малая Белозерка;
- Васильевка;
- Большая Белозерка;
- Днепрорудное;
- Михайловка;
- Каменка-Днепровская;
- Энергодар;
- Пологи;
- Конские Раздоры;
- Розовка.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам Мелитопольского городского головы Ивана Федорова, российские оккупанты начали массово отбирать у гражданских легкомоторные суда на оккупированной части Запорожской области.
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