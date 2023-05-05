Гауляйтер Запорожской области заявил о частичной эвакуации в регионе

В 18 населенных пунктах на временно оккупированной части территории Запорожской области объявлена частичная эвакуация.

Об этом заявил гауляйтер Евгений Балицкий, пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание " Интерфакс ".

"Принято решение убрать прежде детей с родителями, пожилых людей, инвалидов, пациентов лечебных учреждений от огневого воздействия противника и переместить с прифронтовых территорий вглубь области", - отметил Балицкий.

Отмечается, что гражданских якобы вывезут в глубь региона.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам Мелитопольского городского головы Ивана Федорова, российские оккупанты начали массово отбирать у гражданских легкомоторные суда на оккупированной части Запорожской области.

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