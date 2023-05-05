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Гауляйтер Запорожской области заявил о частичной эвакуации в регионе

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Пятница 05 мая 2023 16:16
Гауляйтер Запорожской области заявил о частичной эвакуации в регионе Фото: гауляйтеру Запорожской области заявил о частичной эвакуации в регионе (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В 18 населенных пунктах на временно оккупированной части территории Запорожской области объявлена частичная эвакуация.

Об этом заявил гауляйтер Евгений Балицкий, пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Интерфакс".

Отмечается, что гражданских якобы вывезут в глубь региона.

"Принято решение убрать прежде детей с родителями, пожилых людей, инвалидов, пациентов лечебных учреждений от огневого воздействия противника и переместить с прифронтовых территорий вглубь области", - отметил Балицкий.

Гауляйтер добавил, что эвакуация коснется населенных пунктов:

  • Тимошевка;
  • Смирново;
  • Тарасовка;
  • Орлянское;
  • Молочанск;
  • Куйбышево;
  • Пришиб;
  • Токмак;
  • Малая Белозерка;
  • Васильевка;
  • Большая Белозерка;
  • Днепрорудное;
  • Михайловка;
  • Каменка-Днепровская;
  • Энергодар;
  • Пологи;
  • Конские Раздоры;
  • Розовка.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам Мелитопольского городского головы Ивана Федорова, российские оккупанты начали массово отбирать у гражданских легкомоторные суда на оккупированной части Запорожской области.

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Российская Федерация Запорожская область
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