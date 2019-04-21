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На прифронтовій дільниці Донбасу проголосувала одна людина

Новини » Вибори 2019    21.04.2019 - 23:08
На прифронтовій дільниці Донбасу проголосувала одна людина
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Дільниця відкрилась із запізненням о 16:00

У Донецькій області у другому турі президентських виборів-2019 на дільниці у Волноваському районі змогла проголосувати одна людина. Про це повідомив заступник голови Центральної виборчої комісії Євген Радченко, передає кореспондент РБК-Україна.  

Йдеться про дільницю №140379 в окрузі №60 у селі Лебединське. Вона не змогла відкритися вчасно та розпочала свою роботу лише о 16:00 у неділю, 21 квітня.

"Станом на 16:00 дільниця розпочала працювати. А станом на 20:00 на цій дільниці проголосував один виборець. Тому великих проблем чи негараздів помічено не було", - заявив Радченко.

За даними громадянської мережі ОПОРА, дільнична комісія на дільниці була сформована лише у день голосування. Загалом на цій ДВК мали б проголосувати 208 виборців.

"Національна поліція відкрила кримінальне провадження за цим фактом", - зазначили в ОПОРі.

На прифронтовій дільниці Донбасу проголосувала одна людина

Нагадаємо, Центральна виборча комісія ще не повністю отримала дані про явку на 5 виборчих округах на виборах президента України. Усі дільниці, на яких проводилось голосування, закрилися вчасно.

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