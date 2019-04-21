На прифронтовом участке Донбасса проголосовал один человек

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Участок открылся с опозданием в 16:00

В Донецкой области во втором туре президентских выборов-2019 на участке в Волновахском районе смог проголосовать один человек. Об этом сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко, передает корреспондент РБК-Украина.

Речь идет о участок №140379 в округе №60 в селе Лебединское. Он не смог открыться вовремя и начал свою работу только в 16:00 в воскресенье, 21 апреля.

"По состоянию на 16:00 участок начала работать. А по состоянию на 20:00 на этом участке проголосовал один избиратель. Поэтому больших проблем замечено не было", - заявил Радченко.

По данным гражданской сети ОПОРА, участковая комиссия на участке была сформирована только в день голосования. В общем, на этой УИК могли бы проголосовать 208 избирателей.

"Национальная полиция открыла уголовное производство по этому факту", - отметили в Опоре.

Напомним, Центральная избирательная комиссия еще не полностью получила данные о явке избирателей на 5 избирательных округах на выборах президента Украины. Все участки, на которых проводилось голосование, закрылись вовремя.