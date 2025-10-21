В прифронтовых громадах выросли зарплаты медиков экстренки: кто уже получил больше

Что изменилось для медиков в прифронтовых регионах

На прошлой неделе министр здравоохранения Виктор Ляшко провел совещание с руководителями Черниговского и Сумского областных управлений здравоохранения ОВА и центров экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Он напомнил, что в августе текущего года Кабинет министров Украины принял пакет решений для поддержки прифронтовых регионов. Среди них - изменения в Порядок реализации программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения в 2025 году.

Речь идет, в частности, про дополнительное финансирование для учреждений первичной медицинской помощи, работающих в территориальных громадах с низкой плотностью населения (например, сельские или отдаленные районы).

Для них был установлен корректирующий коэффициент 1,2 к базовой капитационной ставке.

Выросли также коэффициенты и для тех, кто оказывает экстренную медицинскую помощь в населенных пунктах, расположенных в зонах боевых действий.

Ранее они составляли 1,1 - для территорий возможных боевых действий и 1,26 - для активных боевых действий. Отныне они увеличены до 1,48 и 6,01 соответственно.

"Важно, чтобы это повышение превращалось в рост зарплат для медиков. Ведь именно они работают в самых сложных условиях и первыми спасают жизни на местах", - подчеркнул Ляшко.

Он объяснил, что сегодня "система функционирует таким образом, что ответственность за справедливое распределение средств лежит на руководстве медучреждения".

"Государство не определяет зарплаты врачей централизованно по тарифной сетке, как это было до медицинской реформы. Но я убежден: если заведение получает больше финансирования, прежде всего это должны почувствовать медики, которые там работают", - отметил министр.

Как выросли зарплаты в Черниговской области

В Минздраве сообщили, что правительственные изменения позволили Черниговскому областному центру экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ежемесячно получать более 9,5 млн гривен дополнительного финансирования.

Так, только в сентябре:

дополнительно перечислено 7 млн гривен для выплаты зарплат медработникам в зонах боевых действий;

еще 2,5 млн гривен направлено на техническое переоснащение заведения.

Отмечается, что благодаря этому зарплаты работников экстренки на территориях активных боевых действий выросли:

у врачей - ориентировочно на 50% (до 42 тыс. гривен);

у парамедиков - на 55% (до почти 30 тыс. гривен);

у экстренных медицинских техников - на 32% (до почти 15 тыс. гривен).

Что известно о зарплатах в Сумской области

Согласно информации министерства, финансирование Сумского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф благодаря корректирующим повышающим коэффициентам выросло на 7 млн гривен ежемесячно.

Уточняется, что дополнительные средства преимущественно направлены на повышение заработных плат медицинским работникам.

Так, в сентябре текущего года они в среднем выросли на 25-30%:

для врачей, работающих в зонах активных боевых действий, средняя зарплата составила 35 тыс. гривен;

для парамедиков - 25 тыс. гривен;

для экстренных медицинских техников - 18 тыс. гривен.

"Поддержать врачей в прифронтовых громадах и гарантировать их жителям надлежащий уровень медпомощи - именно такую цель имеют правительственные инициативы", - подчеркнул Ляшко.

Он отметил, что для этого нужно слаженное взаимодействие всех участников процесса.

"Мы уже видим положительную динамику в Черниговской области - там зарплаты медиков экстренки ощутимо выросли. На Сумщине процесс идет несколько медленнее, но изменения также происходят", - добавил министр.