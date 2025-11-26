ua en ru
Прифронтовые громады получат почти 1 млрд грн на сети и восстановление, - Шуляк

Украина, Среда 26 ноября 2025 13:33
UA EN RU
Прифронтовые громады получат почти 1 млрд грн на сети и восстановление, - Шуляк Фото: Елена Шуляк (facebook.com_ShuliakOlena)
Автор: Юлия Бойко

Почти 1 млрд грн дополнительного финансирования получат около 100 прифронтовых громад для поддержки коммунальных сетей, в частности тепло- и энергоснабжения. Часть средств получит местный бизнес, который продолжает работать рядом с линией фронта.

Об этом во время телемарафона "Единые новости" сообщила Председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк, сообщает РБК-Украина.

Это первый из запланированных траншей для поддержки громад, находящихся в тяжелых условиях безопасности.

По ее словам, на днях запускается новый пакет поддержки прифронтовых территорий. Речь идет о решении от 13 ноября о распределении дополнительной дотации местным бюджетам на сумму 936,6 млн грн. Это дотация для громад, которые расположены на территориях возможных или активных боевых действий и где нет определенной даты завершения боевых действий.

"Это будут дополнительные дотации для 93 территориальных общин девяти областей - Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской. Это средства на тепло в домах, стабильную работу сетей, укрытия, технику для коммунальных служб, поддержку людей и местного бизнеса, который продолжает работать рядом с линией фронта. Первый транш - почти 1 млрд грн, далее запланированы следующие", - рассказала Шуляк.

Структура распределения средств:

  • 360 млн грн - 9 областным бюджетам (по 40 млн грн каждой области);

  • 576,6 млн грн - 93 бюджетам территориальных общин в этих регионах.

Среди запланированных в рамках этого финансирования мероприятий:

  • строительство и обустройство первичных (мобильных) укрытий;

  • защита объектов критической инфраструктуры (дополнительное укрепление ключевого оборудования);

  • аварийно-спасательные и неотложные аварийно-восстановительные работы после обстрелов;

  • ремонт внешних и внутренних инженерных сетей и систем (электричество, теплосети, водоснабжение и т.д.);

  • приобретение специализированного транспорта (в т. ч. тракторов) для поддержки жизнеобеспечения;

  • закупка стройматериалов для оперативных ремонтов;

  • закупка горюче-смазочных материалов для систем жизнеобеспечения в осенне-зимний период.

В то же время, акцентировала Шуляк, использование финансирования в рамках этих дотаций будет эффективным при условии сотрудничества центральной и местной власти - каждая на своем уровне. Подобные кейсы, отметила нардеп, уже есть, в частности, на Николаевщине. Поэтому сверхважно их масштабировать.

Когда центральная и местная власть каждая на своем месте делает свою работу, возможно достичь эффективного использования средств - чтобы за их счет решать задачи, на которые они направлены. Удачный пример - Николаевщина, где зоной ответственности центральной власти был Николаевский водопровод, а на местном уровне ОМС организовали в свое время пункты несокрушимости, где можно было получать питьевую воду и тому подобное. И это как раз свидетельствует о том, как разные ветви власти могут усиливать друг друга для того, чтобы выигрывали от этого непосредственно жители. Такая модель - оптимальная", - резюмировала Елена Шуляк.

Как сообщала Шуляк ранее, в госбюджете-2026 заложено не менее 40 млрд грн на поддержку прифронтовых территорий. Для решения проблем этих громад создано межфракционное объединение, а вскоре будет сформирован соответствующий подкомитет в профильном комитете ВР.

