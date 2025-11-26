Прифронтові громади отримають майже 1 млрд грн на мережі та відновлення, - Шуляк

Майже 1 млрд грн додаткового фінансування отримають близько 100 прифронтових громад для підтримки комунальних мереж, зокрема тепло- та енергопостачання. Частину коштів отримає місцевий бізнес, який продовжує працювати поруч із лінією фронту.

Про це під час телемарафону «Єдині новини» повідомила Голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії "Слуга Народу" Олена Шуляк, повідомляє РБК-Україна .

Це перший із запланованих траншів для підтримки громад, що перебувають у важких безпекових умовах.

За її словами, днями запускається новий пакет підтримки прифронтових територій. Йдеться про рішення від 13 листопада про розподіл додаткової дотації місцевим бюджетам на суму 936,6 млн грн. Це дотація для громад, які розташовані на територіях можливих або активних бойових дій і де немає визначеної дати завершення бойових дій.

"Це будуть додаткові дотації для 93 територіальних громад девʼяти областей - Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської. Це кошти на тепло в будинках, стабільну роботу мереж, укриття, техніку для комунальних служб, підтримку людей і місцевого бізнесу, який продовжує працювати поруч із лінією фронту. Перший транш - майже 1 млрд грн, далі заплановані наступні", - розповіла Шуляк.

Структура розподілу коштів:

360 млн грн - 9 обласним бюджетам (по 40 млн грн кожній області);

576,6 млн грн – 93 бюджетам територіальних громад у цих регіонах.

Серед запланованих у межах цього фінансування заходів:

будівництво й облаштування первинних (мобільних) укриттів;

захист об’єктів критичної інфраструктури (додаткове укріплення ключового обладнання);

аварійно-рятувальні та невідкладні аварійно-відновлювальні роботи після обстрілів;

ремонт зовнішніх та внутрішніх інженерних мереж і систем (електрика, тепломережі, водопостачання тощо);

придбання спеціалізованого транспорту (в т. ч. тракторів) для підтримки життєзабезпечення;

закупівля будматеріалів для оперативних ремонтів;

закупівля паливно-мастильних матеріалів для систем життєзабезпечення в осінньо-зимовий період.

Водночас, акцентувала Шуляк, використання фінансування в межах цих дотацій буде найефективнішим за умови співпраці центральної та місцевої влади - кожна на своєму рівні. Подібні кейси, зазначила нардепка, вже є, зокрема, на Миколаївщині. Тому надважливо їх масштабувати.

Коли центральна та місцева влада кожна на своєму місці робить свою роботу, можливо досягти ефективного використання коштів - щоб за їхній рахунок вирішувати завдання, на які вони спрямовані. Вдалий приклад - Миколаївщина, де зоною відповідальності центральної влади був Миколаївський водогін, а на місцевому рівні ОМС організували свого року пункти незламності, де можна було отримувати питну воду тощо. І це якраз свідчить про те, як різні гілки влади можуть підсилювати одна одну для того, щоб вигравали від цього безпосередньо мешканці. Така модель - оптимальна", - резюмувала Олена Шуляк.