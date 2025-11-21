Рада готовит подкомитет для прифронтовых громад: как распределят не менее 40 млрд в 2026 году
В госбюджете-2026 заложено не менее 40 млрд грн на поддержку прифронтовых территорий. Для решения проблем этих громад создано межфракционное объединение, а вскоре будет сформирован соответствующий подкомитет в профильном комитете ВР.
Как пишет РБК-Украина, об этом сообщила Глава Комитета, глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк во время Национального форума устойчивости и управления, посвященного европейскому курсу региональной политики, организованного при поддержке European Union in Ukraine и ПРООН в Украине.
Различие между инструментами поддержки громад ЕС и Украины
По словам Елены Шуляк, разница между политикой сплоченности ЕС и украинской региональной политикой сегодня в первую очередь заключается в условиях, в которых живут украинские регионы.
Европа имеет дело со структурными дисбалансами. Украинские же громады работают в ситуации, когда последствия войны могут за несколько дней изменить их бюджет, инфраструктуру и демографию.
Потому в случае Украины нецелесообразно механически воспроизводить европейские инструменты. Украинский подход должен учитывать прифронтовые территории, энергетическую уязвимость и потребность в прозрачном инфраструктурном восстановлении.
"Европейский "учебник" хорош, но он создан для мирных систем, а мы работаем в реальности, где сбалансированное развитие означает поддержку громад, потерявших доходы, сети и стабильность", - отметила Елена Шуляк.
Она отметила, что украинские регионы предстали перед огромными вызовами из-за войны, с которыми ЕС не сталкивается.
"Поэтому сейчас, когда мы имплементируем европейское законодательство в части региональной политики, мы должны понимать, что у нас будут существенные особенности региональной политики относительно правил ЕС, на которых будем фокусироваться очень сильно", - акцентировала Шуляк.
Подкомитет для прифронтовых громад
В странах Евросоюза, пояснила нардеп, действует принцип сбалансированности территорий, предполагающий равномерное развитие и мегаполисов, и меньших населенных пунктов, и сельской местности.
Однако в Украине, кроме них, есть особая категория территорий - прифронтовые. Развивать их по принципу "мирного" алгоритма невозможно.
"Это сугубо украинская особенность, поэтому мы будем фокусироваться на прифронтовых территориях. Так, в парламенте уже создано межфракционное объединение по разработке стратегии для прифронтовых территорий", - отметила Елена Шуляк.
Кроме этого, на площадке Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства будет создан новый подкомитет, который будет заниматься поиском решений и их законодательной формулировки именно для этих особых территорий, рассказала Елена Шуляк - глава соответствующего Комитета.
Потребности прифронтовых территорий
Парламентарий сообщила, что в проекте Госбюджета на 2026 год на пострадавшие прифронтовые территории заложено 30 млрд грн. Также более 10 млрд грн запланированы для них в виде дотаций и субвенций.
Кроме того, отметила нардеп, отличием от ЕС, которое Украина не может не учитывать, является потребность в энергонезависимости и энергоэффективности, важность которой продемонстрировало российское вторжение.
В то же время в ЕС на втором месте идет так называемый "зеленый переход". Но, поскольку угроза со стороны РФ для Украины будет оставаться, потребность в обеспечении максимальной энергонезависимости как составляющей региональной устойчивости актуальна даже больше, чем климатическая нейтральность.
"Последним пунктом курса, по которому сейчас движется ЕС, является цифровизация. Однако Украина кое-где даже опережает в этом страны Евросоюза. Причина проста - прозрачность стала необходимостью честного восстановления. У нас работает Дия, ЕГЭССС, проекты восстановления реализуются через DREAM и т.д. И это лишь начало, поскольку потребности в дальнейшей цифровизации всего, что касается публичной сферы", - отметила Шуляк.
В заключение она добавила, что в настоящее время в Украине разработаны десятки стратегий развития, но они существуют параллельно. Это, объяснила Елена Шуляк, скорее, набор отдельных маршрутов, а не единственная карта движения.
Поэтому следующим шагом со стороны государства должна быть их синхронизация, чтобы региональная политика перестала существовать отдельно от энергетической, образовательной, цифровой или инвестиционной.
Ранее Елена Шуляк рассказала, какие проекты подают деоккупированные громады в цифровую экосистему управления проектами восстановления DREAM. В лидерах - отрасли промышленности и услуг.
Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.