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Росія готує візит гендиректора МАГАТЕ на Запорізьку АЕС, - Енергоатом

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Енергодар, Четвер 09 червня 2022 12:42
Росія готує візит гендиректора МАГАТЕ на Запорізьку АЕС, - Енергоатом Фото: окупанти готують візит гендиректора МАГАТЕ на Запорізьку АЕС (facebook com rostinfocom)
Автор: Наталія Юрченко

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі має намір приїхати на захоплену Запорізьку АЕС чи відправити місію. Візит готують російські окупанти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Енергоатом.

Представники Росатома проводять спеціальні наради з представниками МАГАТЕ для приїзду місії. В Енергоатомі впевнені, що своїм візитом агентство може фактично легітимізувати окупацію найбільшої в Україні атомної станції.

"Що може принести візит самого гендиректора або його представників на ЗАЕС? Вочевидь, лише одне - в очах світової спільноти легітимізувати окупацію станції, спричинену перебуванням там ядерних терористів. Щоб МАГАТЕ, приїхавши, зафіксувало безпечний радіаційний фон і контроль над ядерними матеріалами, схвалило стан ядерної та радіаційної безпеки й загалом наголосило б, що зараз на АЕС усе гаразд. Мовляв, всі решта питань - вони політичні, а МАГАТЕ політикою не займається", - йдеться у повідомленні.

Також Енергоатом наголошує, що Україна не може гарантувати безпеки візиту. Потрапити на Запорізьку АЕС представники МАГАТЕ можуть через Крим та окуповані території під наглядом російських бойовиків.

Україна закликала міжнародне агентство з ядерної безпеки не вестись на маніпуляції окупантів та посилити тиск на Росію.

Нагадаємо, що російські окупанти викрали за тиждень 20 жителів Енергодару, 11 з них є працівниками Запорізької АЕС.

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