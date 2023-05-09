ua ru
Вт, 09 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Приднестровье призвали РФ увеличить количество миротворцев: в ISW назвали причину

Новина українською →
Вторник 09 мая 2023 04:11
В Приднестровье призвали РФ увеличить количество миротворцев: в ISW назвали причину Фото: стало известно почему Приднестровье призвало РФ увеличить количество миротворцев (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Непризнанное Приднестровье попросило Россию увеличить свой миротворческий контингент в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Эксперты института изучения войны отмечают, что оккупированное Россией Приднестровье просит об увеличении количества миротворцев, вероятно, для поддержки усилий Кремля по дестабилизации Молдовы, однако РФ по-прежнему вряд ли отправит дополнительные силы в Приднестровье, учитывая ее постоянную потребность в войсках в Украине.

Глава представительства Приднестровья в Москве Леонид Манаков предложил РФ увеличить количество миротворцев после того, как обвинил прокуратуру Молдовы в "расправе" над членами пророссийской партии "Шор".

Представители Белого дома предупреждали власти Молдовы, что лица, связанные с российской разведкой, планируют организовать акции протеста против молдавского правительства с целью установления пророссийской администрации. 7 мая в Кишиневе задержали 27 протестующих пророссийской партии.

Ранее Манаков заявил, что Приднестровье уже не раз просило об увеличении численности российских миротворцев, в том числе за счет набора военных из числа постоянно проживающих в Приднестровье россиян.

Молдова отреагировала на призывы Приднестровья к РФ увеличить количество миротворцев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Молдова
NEWS
Кто может стоять за атакой дронов на Кремль: ответ ГУР
Кто может стоять за атакой дронов на Кремль: ответ ГУР
DAILY
Андрей Юсов: Часть российской элиты планирует жизнь после Путина и поражения в войне
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Андрей Юсов: Часть российской элиты планирует жизнь после Путина и поражения в войне