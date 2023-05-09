У Придністров'ї закликали РФ збільшити кількість миротворців: в ISW назвали причину

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Експерти інституту вивчення війни зазначають, що окуповане Росією Придністров'я просить про збільшення кількості миротворців, ймовірно, для підтримки зусиль Кремля з дестабілізації Молдови, однак РФ, як і раніше, навряд чи відправить додаткові сили до Придністров'я з огляду на її постійну потребу у військах в Україні.

Голова представництва Придністров'я у Москві Леонід Манаков запропонував РФ збільшити кількість миротворців після того, як звинуватив прокуратуру Молдови у "розправі" над членами проросійської партії "Шор".

Представники Білого дому попереджали владу Молдови, що особи, пов'язані із російською розвідкою, планують організувати акції протесту проти молдавського уряду з метою встановлення проросійської адміністрації. 7 травня у Кишиневі затримали 27 протестувальників проросійської партії.