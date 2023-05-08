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Молдова отреагировала на призывы Приднестровья к РФ увеличить количество "миротворцев"

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Кишинев, Понедельник 08 мая 2023 15:31
Молдова отреагировала на призывы Приднестровья к РФ увеличить количество "миротворцев" Фото: Молдова отреагировала на призывы Приднестровья к РФ увеличить количество "миротворцев" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Молдове ставят под сомнение призывы Приднестровья к России увеличить количество "миротворцев" в регионе якобы из-за угрозы терактов.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker, об этом сказано в заявлении молдавского Бюро реинтеграции.

"Прежде всего, необходимо прояснить вопрос о статусе так называемого представительства, от имени которого выступает господин Леонид Манаков ("глава представительства Приднестровья в РФ" - ред.). Уже более четырех лет Кишинев ждет таких разъяснений. Во-вторых, о механизме миротворческих сил могут говорить стороны, подписавшие Соглашение от 21 июля 1992 года (соглашение о мирном урегулировании - ред.), а не люди, не имеющие к нему никакого отношения", - сказано в сообщении ведомства.

Напомним, ранее Манаков заявлял, что сейчас в Приднестровье находятся 450 так называемых "миротворцев". Но их число просят увеличить на фоне якобы "террористической угрозы".

Также мы писали, что "власти" Приднестровья еще в начале марта обвиняли Украину в "планах организовать теракт" в регионе.

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