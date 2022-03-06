Придністров'я поки виключає свою участь у війні проти України

Невизнана Придністровська Молдавська Республіка перебуває у підвищеному ступені бойової готовності, але поки виключає свою участь у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генерального штабу ЗСУ.

При цьому також повідомляється про те, що більшість військовослужбовців Придністров'я не хочуть брати участь у бойових діях на території України.

"Глава самопроголошеної ПМР Красносельський поки виключає можливість залучення підрозділів ЗС ПМР у війні Росії проти України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, президент США Джо Байден звернувся до росіян і закликав їх зупинити агресію РФ проти України. Він підкреслив, що не вірить, що жителі Росії хочуть війни проти народу, з якими їх пов'язують глибокі родинні, історичні та культурні відносини.

Ми також писали про те, що президент України Володимир Зеленський звернувся до жителів окупованих територій Донецької та Луганської областей. Він підкреслив, що Україна у своїх не стріляє і закликав боротися за Україну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.