Україна в своїх не стріляє. Зеленський звернувся до мешканців окупованого Донбасу

"Донбасе, пригадай, як про тебе казали. Донбас ніхто не ставив на коліна й ніхто поставити не зможе. Ці слова в Донецьку, ці слова в Луганську знає кожен. Їх часто повторювали, раніш, аж дотепер. Донбасе, зараз саме час. Ми звертаємося до всіх людей на тимчасово окупованих територіях. До всіх, хто нас чує... Борітеся. Боріться за свої права, за Україну. Разом зі всіма іншими українськими містами", – закликав Зеленський.

Окремо президент звернувся до тих, хто повірив російському ТБ, що Україна нібито ненавидить регіон і нападе на нього. Також він попросив порівняти Донецьк після 8 років війни та Харків після всього восьми днів, подивитися на зруйновані Росією міста.

"Вона все зробила на ваших очах. Тому захищайтеся, інакше вона забере і ваші життя, і ваші домівки. Україна в своїх не стріляє, ми не підриваємо житлові будинки. Усі на Донбасі для нас були і будуть українцями", – додав Зеленський.