Закупили непригодные товары для "Укроборонпрома". Чиновников подозревают в растрате 5 млн гривен

В марте этого года должностные лица одного из предприятий "Укроборонпрома" приобрели товары военного предназначения, однако они оказались непригодны для фактического использования военными. Чиновников подозревают в растрате бюджетных средств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора в Facebook .

По данным следствия, чиновники во время активной фазы вооруженной российской агрессии осуществили закупку товаров военного назначения на сумму более 5 млн гривен, которые не соответствовали условиям договора по качеству и были непригодны для фактического использования. Однако должностные лица передали закупленные товары одной из воинских частей Вооруженных сил Украины для выполнения боевых задач.

"Факты не соответствия техническим условиям продукции и потери активов госпредприятия установлены комплексом судебных экспертиз и других доказательств, полученных по результатам проведения следственных действий", - говорится в сообщении.

В связи с недоброкачественным приобретением шести должностным лицам одного из госпредприятий "Укроборонпрома" сообщили о подозрении в растрате средств (ст. 191 УК Украины).

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Напомним, ранее экс-директору государственного предприятия "Сервис" объявили подозрение в растрате почти 147,5 тысячи долларов.

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