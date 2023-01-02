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Придбали непридатні товари для "Укроборонпрому". Чиновників підозрюють у розтраті 5 млн гривень

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Київ, Понеділок 02 січня 2023 17:10
Придбали непридатні товари для "Укроборонпрому". Чиновників підозрюють у розтраті 5 млн гривень Фото: Чиновників держпідприємства підозрюють у розтраті 5 млн гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У березні цього року посадовці одного з підприємств "Укроборонпрому" придбали товари військового призначення, проте вони непридатні для фактичного використання військовими. Чиновників підозрюють у розтраті бюджетних коштів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Офісу генерального прокурора у Facebook.

За даними слідства, чиновники під час активної фази озброєної російської агресії здійснили закупівлю товарів військового призначення на суму понад 5 млн гривень, які не відповідали умовам договору щодо якості та були непридатні для фактичного використання. Проте посадовці передали закуплені товари одній із військових частин Збройних сил України для виконання бойових завдань.

"Факти не відповідності технічним умовам продукції та втрати активів держпідприємства встановлено комплексом судових експертиз та інших доказів, отриманих за результатами проведення слідчих дій", - йдеться у повідомленні.

У зв'язку з недоброякісним придбанням шести посадовцям одного з держпідприємств "Укроборонпрому" повідомили про підозру у розтраті коштів (ст. 191 КК України).

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше екс-директору державного підприємства "Сервіс" оголосили підозру у розтраті майже 147,5 тисяч доларів.

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