Колишнього директора держпідприємства підозрюють у розтраті майже 150 тисяч доларів, - ОГП
Колишньому директору державного підприємства "Сервіс" оголосили підозру в розтраті майже 147,5 тисяч доларів. Він отримував кошти від надання в оренду морських суден.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.
"Перебуваючи у 2014 році на території Криму, керівник держпідприємства "Сервіс", що підпорядковане Держагентству рибного господарства України, незаконно розтратив 147 тисяч 500 доларів, отриманих від надання в оренду двох морських траулерів", - зазначили правоохороці.
Згідно з даними слідства, після заволодіння коштами посадовець переказав їх на рахунок, відкритий у російському банку.
Фігуранту оголошена підозра за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу - Розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем.
Нагадаємо, посадовці порту "Південний" нараховували собі зайві надбавки до зарплат у 2020 році, попри обмеження, які буле введені Кабміном. Збитки сягнули майже 1,5 млн гривень.
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