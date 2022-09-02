ua ru
Пт, 02 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Колишнього директора держпідприємства підозрюють у розтраті майже 150 тисяч доларів, - ОГП

Новость на русском →
П'ятниця 02 вересня 2022 06:16
Колишнього директора держпідприємства підозрюють у розтраті майже 150 тисяч доларів, - ОГП Фото: Ексдиректор держпідприємства підозрюється в розтраті майже 150 тисяч доларів (Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

Колишньому директору державного підприємства "Сервіс" оголосили підозру в розтраті майже 147,5 тисяч доларів. Він отримував кошти від надання в оренду морських суден.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

"Перебуваючи у 2014 році на території Криму, керівник держпідприємства "Сервіс", що підпорядковане Держагентству рибного господарства України, незаконно розтратив 147 тисяч 500 доларів, отриманих від надання в оренду двох морських траулерів", - зазначили правоохороці.

Згідно з даними слідства, після заволодіння коштами посадовець переказав їх на рахунок, відкритий у російському банку.

Фігуранту оголошена підозра за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу - Розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем.

Нагадаємо, посадовці порту "Південний" нараховували собі зайві надбавки до зарплат у 2020 році, попри обмеження, які буле введені Кабміном. Збитки сягнули майже 1,5 млн гривень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Прокуратура
NEWS
МАГАТЕ зберігатиме постійну присутність на Запорізькій АЕС
МАГАТЕ зберігатиме постійну присутність на Запорізькій АЕС
DAILY
Рустем Умєров: на Херсонщині всі бачать, що якщо не воювати, то їх чекає доля Криму
Владислав Красінський, Мілан Лєліч Рустем Умєров: на Херсонщині всі бачать, що якщо не воювати, то їх чекає доля Криму