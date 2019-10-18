Причетних до катастрофи МН17 амністувати не будуть, - МЗС України

Причетні до катастрофи літака рейсу МН17 не підпадають під амністію. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Василь Боднар під час години запитань до уряду у Верховній раді, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Боднар зазначив, що питання амністії ще вимагає дискусії.

"Під амністію не підпадають злочини, які, згідно з міжнародним законодавством, включно зі злочинами щодо геноциду, проти людства і військові злочини. Також не підпадають під амністію особи, причетні до краху малайзійського Boeing", - сказав Боднар.

Нагадаємо, лідери країн ЄС закликали всі держави співпрацювати з міжнародною Об'єднаною слідчою групою (JIT) у справі катастрофи літака малайзійських авіаліній рейсу MH17.

Зазначимо, Міжнародна слідча група (JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних у причетності до катастрофи літака рейсу МН17 в 2014 році.

Також у звіті Bellingcat мова йшла про 12 причетних до катастрофи МН17. До цього JIT заявила, що для збиття MH17 була використана ракета BUK TELAR і що вона належить 53-й зенітної ракетній бригаді, яка є підрозділом російської армії в Курську Російської Федерації.