ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Лідери ЄС закликають усі держави співпрацювати з офіційним слідством MH17

Новини » Політика    18.10.2019 - 10:29
Лідери ЄС закликають усі держави співпрацювати з офіційним слідством MH17
Фото: уламки літака MH17 (flickr.com/osce_smmu)

Європейська рада підтверджує свою повну підтримку усіх зусиль, спрямованих на встановлення правди

Лідери країн-членів ЄС закликають усі держави співпрацювати з міжнародною Об'єднаною слідчою групою (JIT) у справі катастрофи літака малайзійських авіаліній рейсу MH17. Про це йдеться на сайті Європейської ради.

Як зазначається, Європейська рада підтверджує свою повну підтримку усіх зусиль, спрямованих на встановлення правди у цій справі.

"У зв'язку із висновками від 20 червня 2019 року Європейська рада підтверджує свою повну підтримку усіх зусиль, спрямованих на встановлення правди, справедливості та відповідальності для жертв збитого літака рейсу MH17 та їхніх найближчих родичів і закликає усі держави повністю взаємодіяти з чинним розслідуванням, відповідно до резолюції Ради безпеки ООН 2166", - сказано в документі.

Раніше США закликали Росію забезпечити суд над підозрюваними в катастрофі МН17.

До цього, 19 червня, Міжнародна слідча група (JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних у причетності до катастрофи літака рейсу МН17 в 2014 році.

Зазначимо, рейс MH17, який вилетів з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий біля Тореза Донецької області, приблизно в 40 кілометрах від російського кордону 17 липня 2014 року. В результаті авіакатастрофи загинули 298 осіб, в тому числі 15 членів екіпажу.

Лідери країн ЄС схвалили нову угоду щодо Brexit ЄС назвав ключові пункти угоди про Brexit
Новини України ЕвросоюзМН17
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся