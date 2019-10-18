Причастных к катастрофе МН17 амнистировать не будут, - МИД Украины

Причастные к крушению самолета рейса МН17 не подпадают под амнистию. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар во время часа вопросов к правительству в Верховной раде, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Боднар отметил, что вопрос амнистии еще требует дискуссии.

"Под амнистию не подпадают преступления, которые, согласно международному законодательству, включительно с преступлениями в отношении геноцида, против человечности и военные преступления. Также не подпадают под амнистию лица, причастные к крушению малайзийского Boeing", - сказал Боднар.

Напомним, лидеры стран ЕС призывали все государства сотрудничать с международной Объединенной следственной группой (JIT) в деле катастрофы самолета малайзийских авиалиний рейса MH17.

Отметим, Международная следственная группа (JIT) назвала имена четырех подозреваемых в причастности к катастрофе самолета рейса МН17 в 2014 году.

Также в отчете Bellingcat речь шла о 12 причастных к катастрофе МН17. До этого JIT заявила, что для сбития MH17 была использована ракета BUK TELAR и что она принадлежит 53-й зенитной ракетной бригаде, которая является подразделением российской армии в Курске Российской Федерации.