У Росії проти Навального відкрили третю кримінальну справу
У Росії відкрили третю кримінальну справу проти опозиціонера Олексія Навального. Його звинувачують в образі судді.
Про це Навальний повідомив в Instagram.
За його словами, 24 травня до нього прийшов слідчий з особливо важливих справ Головного слідчого управління Слідчого комітету і повідомив про три кримінальні справи.
Одним з них стала кримінальна справа про образу судді Бабушкінського суду Москви віри Акімової, яка виносила вирок про штраф Навальному у справі про образу ветерана в квітні.
"Як саме образив, теж не вказано. Теж просто" Навальний образив - ось йому нова кримінальна справа", - написав він.
Нагадаємо, Європейський суд з прав людини зажадав від Росії негайного звільнення Навального. Суд керувався екстреним правилом, яке застосовується дуже рідко.
Більше про справу " Ів Роше", за яким Навального відправили в колонію, читайте в матеріалі РБК-Україна.