ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Росії проти Навального відкрили третю кримінальну справу

Новость на русском →
Москва, Вівторок 25 травня 2021 15:34
У Росії проти Навального відкрили третю кримінальну справу Фото: російський опозиціонер Олексій Навальний (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

У Росії відкрили третю кримінальну справу проти опозиціонера Олексія Навального. Його звинувачують в образі судді.

Про це Навальний повідомив в Instagram.

За його словами, 24 травня до нього прийшов слідчий з особливо важливих справ Головного слідчого управління Слідчого комітету і повідомив про три кримінальні справи.

Одним з них стала кримінальна справа про образу судді Бабушкінського суду Москви віри Акімової, яка виносила вирок про штраф Навальному у справі про образу ветерана в квітні.

"Як саме образив, теж не вказано. Теж просто" Навальний образив - ось йому нова кримінальна справа", - написав він.

Нагадаємо, Європейський суд з прав людини зажадав від Росії негайного звільнення Навального. Суд керувався екстреним правилом, яке застосовується дуже рідко.

Більше про справу " Ів Роше", за яким Навального відправили в колонію, читайте в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Навальный Російська Федерація уголовное дело
NEWS
Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю з 26 травня
Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю з 26 травня
DAILY
"Антонов" розправляє плечі. Що будує і чим живе авіагігант України
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна "Антонов" розправляє плечі. Що будує і чим живе авіагігант України