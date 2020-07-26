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Для прибуваючих з Іспанії до Великобританії введено обов'язковий карантин

Лондон, Неділя 26 липня 2020 03:53
Для прибуваючих з Іспанії до Великобританії введено обов'язковий карантин
Фото: люди в медичних масках (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Люди повинні два тижні бути на самоізоляції

Великобританія ввела режим самоізоляції на протязі 14 днів для громадян, які приїжджають з Іспанії. Рішення прийнято на тлі зростання числа випадку заражених коронавірусом.

Про це пише BBC.

Також громадянам Британії порекомендували утриматися від поїздок до Іспанії.

"Захист громадського здоров'я є нашим абсолютним пріоритетом, і ми прийняли це рішення, щоб обмежити будь-яке потенційне поширення у Великобританії", - повідомили в міністерстві транспорту Сполученого Королівства.

Також у відомстві зазначили, що британці, які зараз відпочивають в Іспанії, повинні дотримуватися епідеміологічні правила, а також перевіряти сайт міністерства закордонних справ для отримання додаткової інформації.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон визнав, що на початковому етапі епідемії коронавіруса COVID-19 його уряд недооцінив загрозу і вчинила ряд помилок.

Нагадаємо, у світі, за станом на 26 липня, зафіксовано понад 16 мільйонів випадків зараження коронавірусом.

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