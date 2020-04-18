Прибуття українського літака Ан-225 "Мрія" з Китаю у Францію затримується

Прибуття українського літака Ан-225 у Францію з вантажем з Китаю затримується. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії "Антонов".

Як відомо, в період з 19 березня по 15 квітня 2020 року літаки марки "Ан" перезли бідьше 1500 тонн вантажу для боротьби з коронавірусом.

"Через затримку з завантаженням у Китаї прибуття літака Ан-225 до аеропорту Париж-Ватри переноситься і планується у неділю, 19 квітня, о 8:45 UTC.

Аеропорт проведе пряму трансляцію посадки літака", - йдеться в повідомленні.

Раніше Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг повідомив, що Україна забезпечує стратегічне повітряне перевезення для країн НАТО в час пандемії коронавірусу.

Зазначалося, що з огляду на використання НАТО найбільших у світі українських літаків Ан-124 "Руслан" та Ан-225 "Мрія", Столтенберг наголосив, що Україна допомагає союзникам НАТО завдяки своїм літакам.