Прибытие украинского самолета Ан-225 "Мрия" из Китая во Францию задерживается

Прибытие украинского самолета Ан-225 во Францию с грузом из Китая задерживается. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании "Антонов".

Как известно, в период с 19 марта по 15 апреля 2020 года самолеты марки "Ан" перезли более 1500 тонн груза для борьбы с коронавирусом

"Из-за задержки с загрузкой в Китае прибытие самолета Ан-225 до аэропорта Париж-Ватри переносится и планируется в воскресенье, 19 апреля, в 8:45 UTC.

Аэропорт проведет прямую трансляцию посадки самолета", - говорится в сообщении.

Ранее Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг сообщил, что Украина обеспечивает стратегическое воздушное перевозки для стран НАТО во время пандемии коронавирус.

Отмечалось, что с учетом использования НАТО крупнейших в мире украинских самолетов Ан-124 "Руслан" и Ан-225 "Мрия", Столтенберг отметил, что Украина помогает союзникам НАТО благодаря своим самолетам.