Генсек НАТО застеріг країни від продажу стратегічної інфраструктури в умовах кризи

Фото: Єнс Столтенберг (РБК-Україна)

Пандемія може суттєво вплинути на геополітику та безпеку країн, вважає Столтенберг

Пандемія коронавірусу у світі з часом зробить країни економічно слабкими та схильними до ідей щодо продажу стратегічної інфраструктури. Про це застеріг генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг за результатами відеоконференції з міністрами оборони країн-членів Альянсу, передає DW.

Зокрема, Столтенберг повідомив, якими можуть бути негативні наслідки кризи та їх вплив на безпеку країн НАТО.

"Геополітичний вплив пандемії може бути дуже значним... Падіння економіки в окремих країнах-членах зробить їх більш вразливими та схильнішими до ідеї продажу об’єктів критичної інфраструктури. А це може призвести до довгострокових наслідків для безпеки країн та їхньої здатності реагувати у випадку нової кризи", - сказав він.

Генсек НАТО наголосив, що на сьогодні рішення щодо безпечної інфраструктури "мають велике значення для військової боєготовності".

Столтенберг не виключає, що використати ситуацію у своїх інтересах можуть спробувати потенційні супротивники. До прикладу, можуть активізуватися терористичні групи. У цей же час залишається нестабільною ситуація в Афганістані та Іраку, а Росія не знижує військової активності.

Генсек НАТО зазначив, що для подолання наслідків кризи військові Альянсу виконали понад 100 польотів для доставки медичного обладнання і персоналу.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відзначив, що Україна забезпечує стратегічне повітряне перевезення для країн НАТО в час пандемії коронавірусу. НАТО використовує найбільші у світі українські літаки Ан-124 "Руслан" та Ан-225 "Мрія".