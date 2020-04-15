Україна забезпечує стратегічне авівперевезення для країн НАТО в час пандемії, - Столтенберг

Фото: Єнс Столтенберг (РБК-Україна)

Літаки є дуже важливими, щоб перевозити медичне обладнання з Китаю

Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг повідомив, що Україна забезпечує стратегічне повітряне перевезення для країн НАТО в час пандемії коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Генштабу ЗСУ.

Відповідаючи на запитання про залучення країн-партнерів до операції НАТО з протидії COVID-19 з огляду на використання НАТО найбільших у світі українських літаків Ан-124 "Руслан" та Ан-225 "Мрія", Столтенберг наголосив, що Україна допомагає союзникам НАТО завдяки своїм літакам.

"Є українські літаки, які НАТО використовує для того, щоб забезпечити стратегічні перевезення. Я бачив ці літаки, вони величезні. Вони мають надзвичайні потужності. Українські літаки демонструють, як НАТО співпрацює з країною-партнером Україною, щоб здійснити повітряні перевезення до союзників НАТО. Ці літаки вже довгий період часу є дуже важливими, щоб перевозити медичне обладнання з Китаю навколо світу до країн-членів НАТО у Європі. То ж так, ми працюємо з Україною і вітаємо тісну співпрацю з Україною", - сказав Столтенберг.

Україна забезпечує стратегічне повітряне перевезення для країн НАТО #WeAreNATO Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг повідомив, що Україна забезпечує стратегічне повітряне перевезення для країн #НАТО в час пандемії коронавірусу. / Secretary General of the North Atlantic Treaty Organization Jens Stoltenberg told, Ukraine provides strategic airlift transportation to #NATO countries during the coronavirus pandemic. Про це заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, відповідаючи на запитання кореспондентки Інтерфакс-Україна Interfax-Ukraine Ірини Сомер Iryna Somer про залучення країн-партнерів до операції НАТО з протидії #COVID19 з огляду на використання НАТО найбільших у світі українських літаків Ан-124 «Руслан» та Ан-225 «Мрія», а також чи цей досвід співпраці із союзниками враховуватиметься під час оцінки надання Україні «Програми розширених можливостей НАТО». 14 квітня Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг провів пресконференцію перед засіданням міністрів оборони країн НАТО, яка відбудеться 15 квітня у режимі відеоконференції та буде присвячена темі кризи #COVID_19. Відео рубрики «Цитата» програми Час-Тайм chastime Голос Америки (#VOA) Voice of America - VOA U.S. Agency for Global Media - USAGM - tiny.cc/syg1mz Відео пресконференції НАТО / Video NATO press conference: tiny.cc/q1d1mz NATO Communications and Information Agency (NCI Agency) NATO in Ukraine NATO-Ukraine Professional Development Programme Mission of Ukraine to NATO Antonov Company NATO - Allied Command Transformation (ACT) Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE) Опубліковано Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine Вівторок, 14 квітня 2020 р.

Також він наголосив, що зараз НАТО розглядає, як можна посилити партнерство з Україною.

Раніше повідомлялося, що Північноатлантичний Альянс (НАТО) збереться в квітні, щоб обговорити методи боротьби з пандемією коронавірусу.