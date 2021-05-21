Прибуток українських банків впав на 30%

Прибуток після оподаткування платоспроможних українських банків у січні-квітні 2021 року склав 17,538 млрд гривень. Це на 30% менше, ніж роком раніше (25,208 млрд гривень).

Про це свідчать дані Національного банку України ( НБУ ).

За даними НБУ, доходи банків за січень-квітень 2021 року склали 80,103 млрд гривень, тоді роком раніше - 90,004 млрд гривень. Негативний результат від переоцінки та операцій купівлі-продажу склав -3,141 млрд гривень.

Витрати банків за січень-квітень 2021 року склали 62,565 млрд гривень, тоді в січні-квітні минулого року - 64,796 млрд гривень.