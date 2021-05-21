Прибуток українських банків впав на 30%
Прибуток після оподаткування платоспроможних українських банків у січні-квітні 2021 року склав 17,538 млрд гривень. Це на 30% менше, ніж роком раніше (25,208 млрд гривень).
Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ).
За даними НБУ, доходи банків за січень-квітень 2021 року склали 80,103 млрд гривень, тоді роком раніше - 90,004 млрд гривень. Негативний результат від переоцінки та операцій купівлі-продажу склав -3,141 млрд гривень.
Витрати банків за січень-квітень 2021 року склали 62,565 млрд гривень, тоді в січні-квітні минулого року - 64,796 млрд гривень.
Як повідомляло РБК-Україна, прибуток платоспроможних українських банків у січні-грудні 2020 року склала 41,296 млрд гривень. Це на 29,2% менше, ніж у 2019 році (58,356 млрд гривень). Найгіршим фінансовий результат був у IV кварталі 2020 року через зростання відрахування в резерви.
Відзначити, рейтинг за прибутковістю за 2020 рік очолює державний ПриватБанк, який заробив 25,306 млрд гривень. На другому місці банк з іноземним капіталом Райффайзен Банк Аваль - 4,075 млрд гривень, на третьому - державний Ощадбанк - 2,832 млрд гривень. Далі йдуть приватний ПУМБ - 2,634 млрд гривень і банк іноземним капіталом ОТП БАНК-1,734 млрд гривень.