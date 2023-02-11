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Рейтинг банков Украины: кто получил больше всего прибыли и убытков за 2022 год

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Украина, Суббота 11 февраля 2023 09:51
Рейтинг банков Украины: кто получил больше всего прибыли и убытков за 2022 год Фото: рейтинг прибыльности банков возглавил ПриватБанк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Платежеспособные банки Украины за январь-ноябрь 2022 года получили 24,716 млрд гривен прибыли после налогообложения. Это в 3,1 раза меньше, чем рекордная прибыль 2021 года (77,376 млрд гривен).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

Рейтинг по прибыльности возглавляет государственный ПриватБанк, который заработал 30,252 млрд гривен.

По данным НБУ, далее идут банки иностранных банковских групп - Укрсиббанк - 3,534 млрд гривен, Райффайзен Банк - 2,819 млрд гривен и Ситибанк - 2,403 млрд гривен.

Рейтинг банков Украины: кто получил больше всего прибыли и убытков за 2022 год

По данным НБУ, 46 из 67 банков получили прибыль на сумму 45,560 млрд гривен, а 21 банк показали убытки на 20,844 млрд гривен.

Самый большой убыток показал банк близких к Путину российских олигархов Сенс Банк (ранее - Альфа-банк) - 6,965 млрд гривен. Дале идут государственные Укрэксимбанк - 6,886 млрд гривен и Укргазбанк - 2 757 млрд гривен.

Рейтинг банков Украины: кто получил больше всего прибыли и убытков за 2022 год

Как сообщало РБК-Украина, прибыль украинских банков выросла за 2021 год почти в 2 раза до рекордного уровня. Прибыль составила 77,376 млрд гривен. Это на 95,2% больше, чем годом ранее (39,727 млрд гривен).

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