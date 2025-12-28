Прибыли быстро падают: китайская промышленность столкнулась с проблемами

В Китае значительно ускорились темпы падения прибыли промышленных компаний, что показало шаткость восстановления китайской экономики. Слабый внутренний спрос в стране перекрыл экспортные поступления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что прибыли китайских компаний в ноябре 2025 года показали самые быстрые темпы падения за весь год. Госстат КНР (NBS) в отчете, опубликованном 27 декабря, признал падение доходов компаний на 13,1% в годовом измерении - и это после того, как в октябре доходы сократились на 5,5%.
Падение прибыли компаний произошло несмотря на то, что китайские экономисты ожидали роста из-за хороших показателей товарного экспорта. Параллельно в Китае идет дефляция цен производителей. Все это сохраняет сильное давление на китайские власти, которые вынуждены искать пути для усиления потребления со стороны домохозяйств - оно остается хронически слабым.
Китайские эксперты сохраняют осторожный оптимизм, несмотря на то, что наблюдается общее охлаждение экономической активности в четвертом квартале. Надежды основываются на сокращении инвестиций, усилении конкуренции и заработках на экспорте.
В целом 2025 год стал одним из худших для промышленных доходов Китая, поскольку за 11 месяцев года годовой рост из-за результатов ноября составил 0,1%. По итогам октября в годовом измерении рост доходов промышленности Китая составлял 1,9%.
Отметим, что Китай пока не демонстрирует готовности присоединиться к мирному урегулированию войны. Действия Пекина лишь усиливают финансовые возможности России для продолжения агрессии против Украины. Фактически, Китай превратил Россию в свой сырьевой придаток и инструмент для давления.
Уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк сообщал, что большинство комплектующих для российских дронов и ракет поставляет Китай. Доля китайских комплектующих выросла с начала полномасштабного вторжения.
В июне РБК-Украина сообщало, что Китай стал ключевым поставщиком для российской военной машины. Существуют также предположения, что Пекин мог передавать летальное оружие.