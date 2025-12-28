Прибыли быстро падают: китайская промышленность столкнулась с проблемами

Отмечается, что прибыли китайских компаний в ноябре 2025 года показали самые быстрые темпы падения за весь год. Госстат КНР (NBS) в отчете, опубликованном 27 декабря, признал падение доходов компаний на 13,1% в годовом измерении - и это после того, как в октябре доходы сократились на 5,5%.

Падение прибыли компаний произошло несмотря на то, что китайские экономисты ожидали роста из-за хороших показателей товарного экспорта. Параллельно в Китае идет дефляция цен производителей. Все это сохраняет сильное давление на китайские власти, которые вынуждены искать пути для усиления потребления со стороны домохозяйств - оно остается хронически слабым.

Китайские эксперты сохраняют осторожный оптимизм, несмотря на то, что наблюдается общее охлаждение экономической активности в четвертом квартале. Надежды основываются на сокращении инвестиций, усилении конкуренции и заработках на экспорте.

В целом 2025 год стал одним из худших для промышленных доходов Китая, поскольку за 11 месяцев года годовой рост из-за результатов ноября составил 0,1%. По итогам октября в годовом измерении рост доходов промышленности Китая составлял 1,9%.