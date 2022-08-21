ua ru
Нд, 21 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Наблизила деокупацію. У Криму жінка розкрила розташування російської ППО

Новость на русском →
Крим, Неділя 21 серпня 2022 20:29
Наблизила деокупацію. У Криму жінка розкрила розташування російської ППО Ілюстративне фото: у Криму жінка розкрила розташування російської ППО (doblest club)
Автор: Іван Носальський

У тимчасово окупованому Криму жінка, вихваляючись "захистом" півострова, розкрила місце розташування російських систем ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря Одеської ОВА Сергія Братчука в Telegram.

Жінка оприлюднила в соцмережі фото, на якому можна помітити російську систему ППО і написала, що Євпаторія нібито "знаходиться під захистом".

"Марина з Криму люб'язно показала локації розташування ППО московитів під Євпаторією. Сторіс вже видалила, але інтернет все запам'ятав. Будь як Марина! Наближай звільнення Криму", - відреагував на її сторіс Братчук.

Наблизила деокупацію. У Криму жінка розкрила розташування російської ППОСторіс з російською ППО (t.me/Bratchuk_Sergey)

Нагадаємо, у суботу, 20 серпня, в Криму третій день поспіль спрацьовує ППО. За непідтвердженою інформацією, системи ППО стріляли по безпілотниках.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крим ПВО
NEWS
У Зеленського спрогнозували нові пропозиції переговорів від РФ і назвали причину
У Зеленського спрогнозували нові пропозиції переговорів від РФ і назвали причину
DAILY
Олексій Антипович: Абсолютна більшість українців не готова до поступок агресорам
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Олексій Антипович: Абсолютна більшість українців не готова до поступок агресорам