Наблизила деокупацію. У Криму жінка розкрила розташування російської ППО

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря Одеської ОВА Сергія Братчука в Telegram .

Жінка оприлюднила в соцмережі фото, на якому можна помітити російську систему ППО і написала, що Євпаторія нібито "знаходиться під захистом".

"Марина з Криму люб'язно показала локації розташування ППО московитів під Євпаторією. Сторіс вже видалила, але інтернет все запам'ятав. Будь як Марина! Наближай звільнення Криму", - відреагував на її сторіс Братчук.

Сторіс з російською ППО (t.me/Bratchuk_Sergey)