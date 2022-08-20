У Криму знову спрацювала система ППО
Ілюстративне фото: у Криму знову спрацювала система ППО (doblest club)
У суботу, 20 серпня, в тимчасово окупованому Криму спрацювала система протиповітряної оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий Telegram-канал.
Система ППО спрацювала неподалік від курортного села Оленівка в Чорноморському районі Криму.
Відзначається, що там сьогодні "свято і виступає багато зірок".
Оленівка на карті (скріншот)
Нагадаємо, вчора, 19 серпня, в Криму також спрацювали системи ППО. Пізніше окупаційна влада заявила про збитий безпілотник.
Також ми писали, що 18 серпня в Криму біля Керченського мосту спрацювала система ППО.
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