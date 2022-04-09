ru ua
Сб, 09 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Поки не закінчиться війна": Австрія продовжить посилювати санкції проти Росії

Новость на русском →
Київ, Субота 09 квітня 2022 14:56
"Поки не закінчиться війна": Австрія продовжить посилювати санкції проти Росії Фото: прем'єр-міністр Австрії Карл Нехаммер (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Прем'єр-міністр Австрії Карл Нехаммер під час візиту до Києва заявив про готовність посилювати санкції проти Россі до тих пір, поки не закінчиться війна в Україні. Він додав, що прийнятий вчора новий пакет буде не останнім.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільний брифінг Нехаммера з президентом України Володимиром Зеленським.

"Ми будемо ще більше посилювати санкції в рамках Європейського Союзу, поки війна не закінчиться. І зараз був прийнятий ще один пакет санкцій, і він буде не останнім", - сказав австрійський прем'єр.

Нагадаємо, 8 квітня ЄС затвердив п'ятий пакет санкцій проти Росії за розв'язану Москвою війну в Україні.

Війна Росії проти України триває 45-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Австрія Санкції проти Росії Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
45-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
45-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Ембарго на нафту і газ. Або як Євросоюз може залишити Путіна без грошей на війну
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Ембарго на нафту і газ. Або як Євросоюз може залишити Путіна без грошей на війну