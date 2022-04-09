"Поки не закінчиться війна": Австрія продовжить посилювати санкції проти Росії

Прем'єр-міністр Австрії Карл Нехаммер під час візиту до Києва заявив про готовність посилювати санкції проти Россі до тих пір, поки не закінчиться війна в Україні. Він додав, що прийнятий вчора новий пакет буде не останнім.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільний брифінг Нехаммера з президентом України Володимиром Зеленським.

"Ми будемо ще більше посилювати санкції в рамках Європейського Союзу, поки війна не закінчиться. І зараз був прийнятий ще один пакет санкцій, і він буде не останнім", - сказав австрійський прем'єр.

Нагадаємо, 8 квітня ЄС затвердив п'ятий пакет санкцій проти Росії за розв'язану Москвою війну в Україні.

Війна Росії проти України триває 45-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!