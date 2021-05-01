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Президенти Киргизії і Таджикистану домовилися відвести всю військову техніку від кордону

Автор: РБК-Україна

Президент Киргизії Садир Жапаров і президент Таджикистану Емомалі Рахмон провели телефонні переговори 1 травня. Вони обговорили повне припинення вогню на кордоні між країнами і відведення військових від зони дислокації.

Про це повідомляє прес-служба президента Киргизії.

Відзначається, що президенти висловили впевненість у якнайшвидшому врегулюванні ситуації, що склалася на кордоні.

"В ході телефонної розмови, глави Киргизстану і Таджикистану ще раз підтвердили, що вся військова техніка буде відведена від прикордонних районів з обох сторін", - йдеться в повідомленні.

Крім того, лідери двох країн домовилися створити спільну комісію Киргизстану і Таджикистану з ревізії всієї військової техніки по периметру киргизько-таджицького кордону.

У прес-службі президента Таджикистану підтвердили факт розмови. Також повідомили, що обговорювалися ті ж питання, про які заявила киргизька сторона.

"Особливу увагу було приділено питанням повного дотримання режиму припинення вогню і повернення військ на постійні позиції", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вранці прикордонна служба Киргизії заявила, що таджицькі військовослужбовці відкрили вогонь по житлових будинках і громадянам у місцевості Арка Лейлекського району Баткенської області.

Таджикистан спростовує це повідомлення і стверджує, що дотримується перемир'я.

РБК-Україна писало, що делегації Киргизії і Таджикистану 30 Квітня зустрілися на нейтральній території і домовилися про відведення військ із зони конфлікту.

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