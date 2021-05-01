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Таджикистан спростував повідомлення прикордонної служби Киргизії про обстріл житлових будинків

Новость на русском → Субота 01 травня 2021 12:04
Таджикистан спростував повідомлення прикордонної служби Киргизії про обстріл житлових будинків Фото: Таджикистан спростовує обстріл житлових будинків (gps.gov.kg)
Автор: РБК-Україна

Таджикистан спростовує повідомлення прикордонної служби Киргизії про обстрілі житлових будинків. Стверджують, що дотримуються перемир'я.

Про це повідомляє " Азія-Плюс".

Відзначається, що поширена інформація прикордонної служби Киргизії не дійсна.

"Таджикистан не відкривав вогонь ні по місцевих мешканцях і ні по їхніх домівках. Ми дотримуємося досягнутої угоди і наші військові і техніка знаходяться на вихідних позиціях", - сказало джерело в силовому блоці уряду.

Однак видання повідомляє, що чутна стрілянина в прикордонному селі Сомонієн. За даними "Азія-Плюс" стріляли з киргизької сторони, а потім з таджицької їм відповіли.

Раніше прикордонна служба Киргизії заявила, що таджицькі військовослужбовці відкрили вогонь по житлових будинках і громадянам в місцевості Арка Лейлекського району Баткенської області.

Також повідомлялося, що в напрямку таджицько-киргизького держкордону на території Таджикистану зафіксовано пересування військової техніки.

Раніше влада Кірізії повідомила, що за два дні в результаті конфлікту на кордоні між Киргизією і Такджікістаном загинула 31 людина. Поранення отримали 123 людини.

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