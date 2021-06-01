Президентський університет: у МОН розповіли, хто зможе вступити до вишу

"Ми будемо стартувати з зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) як елемента ранжування - з математики або іншого предмету. Але це тільки початок. Це початок, коли з усієї 300-тисячної армії випускників, ми оберемо 20 талановитих", - розповів глава відомства.

Спочатку за ЗНО ми відберемо 1-2 тисячі осіб. Далі будуть інші етапи відбору, щоб виділити 20 осіб, на яких держава покладе велику місію в майбутньому - формувати майбутнє самої ж держави, додав він.

За словами міністра, початок освітнього процесу у виші заплановано на 1 жовтня 2023 року. Указ президента включає створення самого університету, архітектурної концепції, яка має бути покладена в техніко-економічне обґрунтування всього.

"Передбачено обов’язкове працевлаштування в ключових сферах гарантування безпеки, життєдіяльності та майбутнього держави. Однак принцип трансферу, як в спорті, ми не заперечуємо. Якщо хтось із приватних компаній захоче рекрутувати випускника цього університету в свій бізнес, він має право компенсувати державі певну суму, і держава повинна отримати якийсь заробіток від своєї високоінтелектуальної праці", - зазначив Шкарлет

Він додав, що питання про тимчасово непідконтрольні території наразі детально не розглядалось. Зараз розглядається питання про відбір талантів. Найбільшим привілеєм буде наявність нестандартного мислення.