Президентский университет: в МОН рассказали, кто сможет поступить в вуз

Вступить в президентский университет, создание которого анонсировал глава государства Владимир Зеленский, смогут абитуриенты, которые сдали внешнее независимое оценивание (ВНО). Дальше будут выбирать самых талантливых.
Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет в программе "Официальный разговор" телеканала "Дом".
"Мы будем стартовать с внешнего независимого оценивания (ВНО) как элемента ранжирования - по математике или иному предмету. Но это только начало. Это начало, когда со всей трехсоттысячной армии выпускников, мы выберем 20 талантливых", - рассказал глава ведомства.
Сначала по результатам ВНО мы отберем 1-2 тысячи человек. Далее будут другие этапы отбора, чтобы выделить 20 человек, на которых государство положит великую миссию в будущем - формировать будущее самого же государства, добавил он.
По словам министра, начало образовательного процесса в вузе запланировано на 1 октября 2023 года. Указ президента включает создание самого университета, архитектурной концепции, которая должна быть положена в технико-экономическое обоснование всего.
"Предусмотрено обязательное трудоустройство в ключевых сферах обеспечения безопасности, жизнедеятельности и будущего государства. Однако принцип трансфера, как в спорте, мы не возражаем. Если кто-то из частных компаний захочет рекрутировать выпускника этого университета в свой бизнес, он имеет право компенсировать государству определенную сумму, и государство должно получить какой-то заработок от своего высокоинтеллектуального труда", - отметил Шкарлет
Он добавил, что вопрос о временно неподконтрольных территориях пока подробно не рассматривался. Сейчас рассматривается вопрос об отборе талантов. Наибольшим преимуществом будет наличие нестандартного мышления, углубленных знаний, креативности.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание президентского университета в Киеве. По его словам, там будут обучать людей выполнять задачи для защиты государства.
Кроме того, в ближайшее время в Верховной Раде зарегистрируют законопроект о создании президентского университета. В проекте закона будет прописана структура будущего учебного заведения.