На вихід до друго туру президентських виборів претендують три кандидати

Фото: колаж (РБК-Україна)

Центр Разумкова оприлюднив дані опитування

Якщо б президентські вибори в Україні проводилися на початку лютого, вийти до другого туру найвищі шанси мали б Володимир Зеленський, Петро Порошенко і Юлія Тимошенко. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Центру Разумкова.

За даними опитування, серед кандидатів на президентську посаду лідером є Зеленський - серед усіх респондентів за нього збираються проголосувати 17,5% (серед тих, хто має намір брати участь у виборах - 19%).

Як зазначають соціологи, приблизно рівні шанси вийти до другого туру виборів мають Порошенко (відповідно 13,1% і 16,8%) і Тимошенко (відповідно 11,5% і 13,8%).

За Анатолія Гриценка мають намір проголосувати 5,9% усіх респондентів і 7,3% тих, хто прийде на вибори, за Юрія Бойка - 6,3% і 7,1%, відповідно; за Олега Ляшка - 4,3% і 4,8%, відповідно. Кожен з інших кандидатів набирає менше 3%.

Дослідження було проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 7 по 14 лютого 2019 року в усіх регіонах України за винятком окупованих Росією територій. Опитано 2016 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, у рейтингу кандидатів у президенти перші місця займають Володимир Зеленський, Петро Порошенко і Юлія Тимошенко. Зеленського готові підтримати 26,9% серед тих, хто визначився з вибором і готовий взяти участь у голосуванні. За Порошенка планують голосувати 17,7%, за Тимошенко - 15,8%.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування, яке провели центр "Соціальний моніторинг", Український інститут соціальних досліджень ім. А. Яременка, компанія "Інфо Сапієнс" і Соціологічна група "Рейтинг" 19 - 30 січня 2019 року, трійку лідерів у рейтингу кандидатів у президенти очолюють Володимир Зеленський, Юлія Тимошенко і Петро Порошенко.