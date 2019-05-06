На президентських виборах у Північній Македонії перемагає проєвропейський кандидат

У Північній Македонії у другому турі виборів президента за результатами підрахунку голосів із майже 90 відсотків виборчих дільниць перемагає проєвропейський кандидат-лівоцентрист Стево Пендаровський. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Раніше Державна виборча комісія Македонії повідомила, що другий тур відбувся, оскільки ще за півгодини до закриття дільниць, о 18:30 за місцевим часом, явка виборців становила 44,55% за необхідних 40%.

За результатами підрахунку голосів із майже 90 відсотків виборчих дільниць, представник провладної лівоцентристської партії "Соціал-демократичний союз Македонії" Пендаровський отримує понад 52,4% голосів, а його суперниця, консерваторка-націоналістка Ґордана Силяновська-Давкова, - понад 44%.

Нагадаємо, у першому турі 21 квітня Пендаровський та Силяновська-Давкова набрали майже порівну голосів - 44,8% і 44,2% відповідно.

12 лютого набув чинності так званий Преспінський договір про зміну назви Македонії на Північну Македонію.

