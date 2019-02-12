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Македонія офіційно змінила назву

Новини » Політика    12.02.2019 - 23:49
Македонія офіційно змінила назву
Фото: прапор Македонії (flickr.com/Santa Fe Relocation Services)

Завдяки зміні назви на Північну Македонію став можливим її вступ до НАТО

У вівторок, 12 лютого, набрали чинності так званий Преспинський договір про зміну назви Македонії на Північну Македонію, зміни до Конституції країни і закон про впровадження цих змін. Про це повідомив уряд країни, передає РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Зазначені документи набрали чинності після публікації в урядовому Офіційному віснику.

На тлі перейменування Македонії у Брюсселі 6 лютого відбулося урочисте підписання протоколу про приєднання країни до НАТО, що стало можливим саме після владнання суперечки щодо назви з членом альянсу Грецією.

Афіни непокоїлись, що назва "Македонія" може спричинити територіальні претензії щодо однойменного грецького регіону, та наполягали на зміні назви країни-сусіда.

Нагадаємо, парламент Греції під час засідання 25 січня ратифікував угоду про зміну назви Македонії.

11 січня парламент Македонії ухвалив поправки до конституції, які дозволяють провести перейменування країни.

Брюссель почне переговори з Північною Македонією про вступ до ЄС НАТО і Македонія підписали протокол про вступ республіки до альянсу
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